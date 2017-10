Encontro abordou questões como segurança do trabalho, trabalho em equipe e benefícios

publicado em 20/10/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

A quinta-feira (19/10) começou movimentada para parte da equipe do Laranjão de Votuporanga. Cerca de 70% dos profissionais contratados participaram do primeiro treinamento motivacional, que envolveu também a equipe de gestores da rede, além de líderes da unidade local. O encontro foi promovido no salão do Centro Social.

"A rede Laranjão é conhecida por ter uma equipe que caminha junto, focada em surpreender o cliente, por isso constantemente promovemos estes treinamentos com nossos colaboradores. Este foi apenas o primeiro", lembrou Patrícia Graciana, analista de RH do Laranjão.

Durante todo o dia, os funcionários receberam orientações sobre direitos, ações desenvolvidas pela rede, cuidados com a segurança no trabalho, além de conhecerem a essência da rede, por meio da Missão, Visão e Valores.

"Acompanhamos de perto cada colaborador, que veste a camisa e contribui para o nosso desenvolvimento", destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

Desde o início de setembro, a equipe contratada está sendo treinada em suas áreas de atuação, em lojas do Laranjão de S.J. do Rio Preto.

Com inauguração prevista para o próximo dia 26 de outubro, o Laranjão de Votuporanga será a maior loja de toda a rede, com a proposta de oferecer para a cidade e região novidades e diferenciais, que deverão ser modelos para o setor supermercadista.