A obra de revitalização da Rua Santa Catarina, no trecho entre as ruas Amazonas e Pernambuco, oferecerá mais comodidade e conforto aos pedestres, seguindo a mesma estética adotada na Amazonas. Os detalhes do projeto, definido pela gestão do prefeito Junior Marão, em 2015, foi mantido integralmente pela administração do prefeito João Dado, conforme imagem datada de janeiro de 2015, e com acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento.

Após esforços da atual gestão, o projeto saiu do papel sem alterações e começou a ser executado na última semana. O prefeito João Dado solicitou à empresa responsável que os reparos sejam finalizados no início de dezembro ou antes. A revitalização consistirá em calçadas mais largas e instalação de bancos, lixeiras e floreiras, sem o plantio das palmeiras de saia (Washingtonia filifera) que estão na Amazonas já que a fiação aérea será mantida e poderia interferir no crescimento delas.

Assim como ocorreu no trecho revitalizado da Rua Amazonas, a Santa Catarina terá estacionamento apenas de um lado da via com o alargamento das calçadas. As calçadas terão 1 metro a mais do lado esquerdo e meio metro a mais do lado direto. A obra contemplará também construção de novas guias e sarjetas, além de guias rebaixadas para oferecer acessibilidade, e recapeamento da rua para finalizar o trabalho.

Sobre a execução

O projeto inicial que previa cobertura da rua no estilo boulevard foi inviabilizado na administração anterior, pelo elevado custo e por dificuldades operacionais de aterramento de rede primária de energia. Além disso, as diversas licitações abertas na época não tiveram empresas interessadas.

Dessa forma, as alterações para simplificação foram feitas em 2015 com o objetivo de viabilizá-lo. Agora, no início de 2017, as tratativas para colocar o projeto em prática tiveram continuidade e sucesso, com apoio da Associação Comercial de Votuporanga e com o interesse de uma nova empresa licitada. O projeto foi apresentado pelo prefeito João Dado e o Secretário de Planejamento, Jorge Seba, em reunião promovida pela ACV e onde foram convidados os comerciantes. Na reunião, todos puderam tirar suas dúvidas.

Logo após a licitação, a empresa foi, então, contratada para executar a revitalização nos dois trechos: Rua Santa Catarina (entre Pernambuco e Amazonas) e Rua Amazonas (entre Ceará e Paraíba). Os trabalhos neste segundo trecho da Amazonas iniciarão em janeiro do ano que vem.

Ao todo, o investimento será de cerca de R$ 950 mil, com aproximadamente R$ 830 mil de recursos do Ministério do Turismo, oriundos de emenda do então deputado federal e atual prefeito João Dado.

A pedido do prefeito, a construtora empenhará todos os esforços na Rua Santa Catarina, para entregar este trecho até o início de dezembro, antes do período natalino.