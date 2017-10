Evento será nesta quinta-feira (19/10), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II; entrada é gratuita

publicado em 18/10/2017

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Nesta quinta-feira (19/10), será realizado mais um Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde. O enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro abordará a segunda etapa da amamentação, com as aulas mais práticas.

Rodrigo irá explicar as técnicas. “O momento da mamada é único e merece uma preparação. Existem algumas técnicas que ajudam a mãe a achar a posição correta para acomodar o bebê e facilitar a pega, considerada a relação da boca do recém-nascido com a mama”, explicou.

O enfermeiro deu algumas dicas. “É necessário escolher um lugar confortável para se sentar, que tenha um bom apoio para as costas e que não a deixe muito reclinada e apoie os pés em um banquinho se precisar, a fim de que a parte superior das pernas fique reta e você não tenha que forçar os músculos para manter o bebê na altura correta”, contou.

Ele destacou que a importância do aleitamento materno. “Os primeiros dias (e até semanas) da amamentação são de aprendizado, tanto para a mãe quanto para o bebê. É completamente normal se sentir perdida. Estamos aqui para sanar dúvidas e ajudar nesta interação profunda entre mãe e filho. O processo ajuda no desenvolvimento motor e emocional da criança; diminui o risco de hemorragia pós-parto e, consequentemente, de anemia, além de reduzir o risco de câncer de mama e de ovário”, afirmou Rodrigo.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a comunidade para o encontro. “Será um evento especial, com atividades mais práticas. Chame os familiares para aprender com nossos profissionais as técnicas de amamentação e, assim, aproveitar ao máximo este momento especial para as mamães e bebês”, disse.

A programação tem início a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2 (entrada pela Rua Osvaldo Padovez). A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição.