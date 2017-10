As homenagens foram aprovadas por unanimidade pelos demais vereadores em sessão ordinária do Legislativo

publicado em 11/10/2017

Os irmãos e empresários Junior e Carlinhos Marão foram homenageados com votos de congratulação na Câmara

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira da Câmara Municipal de Votuporanga, a Casa de Leis prestou homenagem a dois empresários votuporanguenses que contribuem para o desenvolvimento do município.

O Legislativo homenageou com votos de congratulação os irmãos empresários Nasser Marão Filho e Carlos Humberto Tonani Marão pela contribuição no crescimento de Votuporanga. As homenagens foram aprovadas por unanimidade pelos demais vereadores em sessão ordinária do Legislativo.

Conforme a proposta, é público e notório que o empresário e ex-prefeito de Votuporanga, Juninho Marão já se consagrou como uma das maiores personalidades da história do município pois, através de suas atividades desenvolvidas em diversas funções transformou Votuporanga numa cidade moderna, acolhedora e com excelente qualidade de vida.

“Nas atividades de empresário ele sempre esteve à frente de seu tempo, dinamizando os negócios de sua família em conjunto com seu irmão Carlinhos Marão, onde, através de visão empreendedora herdada de seu pai Nasser Marão, gera empregos e tributos”.

Já na qualidade de prefeito, Juninho Marão deixou um legado para as presentes e futuras gerações, com a construção de obras e criação e aperfeiçoamento de serviços públicos que são referências nacionais e que foram reconhecidas através de diversas premiações especializadas em gestão pública.