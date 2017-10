No drone estão acopladas câmeras de alta resolução e térmicas que possibilitam um produto final de alta qualidade

publicado em 10/10/2017

O objetivo dessa tecnologia é evitar os desligamentos de energia (Foto: Divulgação/Elektro)

Os 300 quilômetros de linhas de transmissão localizados na região de Votuporanga, agora vão ser inspecionados por veículos aéreos não tripulados, os conhecidos drones. Com autonomia de voo de 40 minutos, o equipamento chega a locais de difícil acesso tornando o trabalho de inspeção mais rápido e eficiente. O objetivo dessa tecnologia é evitar os desligamentos de energia. “Antes, uma inspeção em áreas rurais mobilizava um helicóptero, com o drone é possível observar em detalhes os cabos, as estruturas, a vegetação e identificar de forma mais rápida uma possível falha”, explica Frederico Candian, Gerente de Redes.

O equipamento será utilizado em inspeções programadas e ações emergenciais como pós-tempestades e será controlado por dois operadores. No drone estão acopladas câmeras de alta resolução e térmicas que possibilitam um produto final de alta qualidade, e pode ser acompanhado em tempo real, dando agilidade em manutenções corretivas. Pela câmera térmica é possível observar pontos de aquecimento anormal, permitindo atuações preventivas antes de interrupções no sistema elétrico. “Somos pioneiros no setor ao utilizarmos essa tecnologia, prezamos sempre pela qualidade do serviço prestado aos nossos clientes”, conclui Frederico Candian.

Essa tecnologia também estará em operação em toda área de atuação da Elektro. Em 2018, a previsão é que 1.500 quilômetros de linhas de transmissão sejam inspecionados por drones.

Sobre a Elektro

Reconhecida por oito vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia. Com atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, a Elektro tem uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados e atende 2,5 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).