publicado em 09/10/2017

O acidente envolveu uma caminhonete e um cavalo (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline Ruiz

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo (8) em Votuporanga, na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao cruzamento com a rodovia Péricles Belini. O acidente envolveu uma caminhonete e um cavalo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Rodoviária de Votuporanga. As duas vítimas que estavam no veículo sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para a Santa Casa.

Segundo informações preliminares, o acidente teria sido provocado por um cavalo, que estaria solto pela vista. A caminhonete com placas de Três Lagoas – MS, colidiu com o animal e tombou, parando no canteiro central da rodovia. Outro veículo também se envolveu na colisão, porém conseguiu parar após o impacto.

As duas vítimas que estavam na caminhonete foram socorridas pela unidade do Corpo de Bombeiros e SAMU. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa com ferimentos graves, mas não corriam risco de morte. Já o animal sofreu uma fratura na perna e foi removido do local.