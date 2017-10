Esta será a primeira edição da Diocese de Votuporanga; são esperadas cerca de mil pessoas de toda a região

publicado em 02/10/2017

O evento reunirá cerca de mil pessoas de 25 cidades da região, para atividades que serão promovidas durante todo o dia (Foto: Divulgação)

Com o lema “Os humildes herdarão a terra” (Salmo 37, 11), no próximo dia 8 de outubro a Concha Acústica, em Votuporanga, será palco para a primeira edição do Dia Nacional da Juventude da Diocese de Votuporanga. O evento reunirá cerca de mil pessoas de 25 cidades da região, para atividades que serão promovidas durante todo o dia.

Entre as atrações, estão nomes conhecidos de pregadores e da música católica, como DJ Ita, Dênis Nogueira (missão Eu Vou Além) e Larry (missão Metanóia). A programação começa às 8 horas e segue até 16 horas. A entrada é gratuita e aberta para toda a população.

“Estamos preparando um dia de muita festa. Este é o momento de reunirmos os jovens e a família para fazermos a nossa parte na construção de um mundo melhor”, comentou Daiane Ribeiro Nascimento, coordenadora do Setor Juventude da Diocese de Votuporanga.

O evento é realizado em todo o país e este ano tem como tema “Juventudes em defesa da vida dos Povos e da Mãe-terra”, em sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade 2017.

“É um momento de muita alegria para a nossa Diocese. Esperamos todos os jovens da região aqui em Votuporanga. Não deixem de participar”, convidou Dom Moacir Aparecido de Freitas. Saiba mais sobre o DNJ em www.facebook.com/setorjuventudevotuporanga

DNJ

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) surgiu em 1985, durante o Ano Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas. Estava evidente que a juventude precisava mobilizar-se e construir espaços de participação, para pensar e repensar uma nova sociedade.