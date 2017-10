Deputado federal licenciado e atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Social esteve em Votuporanga nesta sexta-feira

publicado em 06/10/2017

Deputado federal licenciado e atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Social esteve em Votuporanga nesta sexta-feira

Após participar do 2.º Seminário da Consciência Negra, o Deputado Federal licenciado e atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, foi recebido pelo prefeito João Dado em seu gabinete, no início da tarde de ontem, e garantiu emenda para o orçamento de 2018 no valor de R$ 500 mil para custeio na área da Saúde.

“É com muita alegria que recebemos essa confirmação, já que temos diversos equipamentos públicos em funcionamento para atender a nossa população na área da Saúde e o recurso liberado para custeio contribui de forma expressiva na manutenção destas unidades”, disse o prefeito durante a ocasião.