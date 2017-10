Iniciativa também contará com ações em prol da conscientização ambiental

publicado em 04/10/2017

Os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Letras da Unifev promoverão, neste sábado (dia 07), uma série de ações em prol da conscientização ambiental, na Concha Acústica. As atividades, que terão início no período da manhã, fazem parte do projeto intitulado Um pé de quê?, cujo objetivo é oferecer mudas de plantas à comunidade local e discutir questões ambientais da atualidade.

O coordenador da graduação em Agronomia, Prof. Dr. Josué Ferreira Silva Junior, contou que as tarefas foram divididas entre os alunos.

“Os graduandos em Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas desenvolverão um material didático com orientações práticas sobre os cuidados de que as plantas necessitam, além de dicas sobre sustentabilidade, que as pessoas podem implantar no dia a dia”.

O coordenador de Letras, Prof. Esp. Paulo Rogério Ferrarezi, explicou que, por meio da doação de livros, os estudantes do seu curso optaram por abordar a questão do Meio Ambiente, utilizando a Literatura.

“Acreditamos que ela possui um poder transformador, por isso, elegemos como prioridade: a doação de livros, o incentivo à leitura e o desenvolvimento sustentável. Nosso principal objetivo é promover a consciência ecológica nos cidadãos votuporanguenses", enfatizou.

Atenção à Saúde II

Simultaneamente às ações, a graduação em Biomedicina realizará o projeto Atenção à Saúde II, na Concha Acústica. Na oportunidade, alunos, sob a supervisão de seus docentes, aferirão a pressão arterial das pessoas que passarem pelo local, orientando-as sobre a prevenção e o tratamento da hipertensão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.