Ação, intitulada Juntos Somos Mais, arrecadou mais de 1,7 mil litros de leite longa vida e cerca de 72 mil copos descartáveis de 180 ml

publicado em 20/10/2017

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Letras, Produção Multimídia e Publicidade e Propaganda da Unifev entregaram ao Hospital de Câncer de Barretos, no último dia 11, as doações arrecadadas por meio da campanha Juntos Somos Mais. Na ocasião, foram destinados à unidade de saúde 1.732 litros de leite longa vida e 71,9 mil copos descartáveis de 180 ml.

De acordo com a responsável pela iniciativa, a coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a ação teve uma participação significativa da comunidade.

“Todo o corpo acadêmico da Instituição se envolveu com a atividade, tanto que, alunos, professores e população abraçaram juntos a causa. Foi uma grande vitória para a solidariedade”, afirmou.

Segundo a responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, Profa. Ma. Marinês Ralho, o objetivo foi fazer com que as pessoas se sensibilizassem com o trabalho realizado pelo maior centro de tratamento de Câncer do País. “Foi surpreendente a adesão que a campanha teve. A Unifev se orgulha por poder contribuir com os serviços prestados pelo hospital. Sem dúvida, foi um grande exercício a favor da solidariedade e do amor ao próximo”, completou.

A campanha também contou com o apoio da Saev Ambiental, Prefeitura e das academias do Assary, Four Systems e Max, que atuaram como pontos de coleta para o recolhimento dos donativos.