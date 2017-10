Ação consiste em oferecer atendimentos gratuitos à comunidade, na manhã do próximo sábado (dia 21), na Concha Acústica de Votuporanga

publicado em 17/10/2017

O curso de Medicina da Unifev promoverá, no próximo sábado (dia 21), atendimentos gratuitos à comunidade, em prol da conscientização e prevenção do Câncer de Mama.

As atividades, que integram a campanha nacional Outubro Rosa, serão desenvolvidas das 8h30 às 12h30, na Concha Acústica de Votuporanga. A ação tem o objetivo de alertar a população sobre o autoexame e os métodos de prevenção contra a doença.

De acordo com a médica ginecologista e responsável pela iniciativa, Profa. Esp. Cristina Rocha Matarucco, o Câncer de Mama é o segundo tipo de tumor mais frequente entre as mulheres.

“Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicaram cerca de 60 mil novos casos da doença, em 2016. Por isso, é de fundamental importância orientar a população. Se o Câncer de Mama for diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é muito satisfatório”, completou.

O projeto, intitulado II Med Mama, é uma realização dos alunos da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Instituição, sob a supervisão de seus docentes.

Clínica da Mulher

Paralelo à iniciativa, o curso de Medicina da Unifev promove, semanalmente e, gratuitamente, atendimentos exclusivos às mulheres do município e região, por meio da Clínica da Mulher. O local, criado em parceria com a Prefeitura, foi inaugurado em julho desse ano.

Desde o início das atividades (2 de agosto), já foram feitas 146 consultas nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia. Os trabalhos são comandados pela Dra. Cristina e pela Dra. Ana Silvia Ferranti Veiga de Mello, também docente da Instituição. Ambas são acompanhadas pelos estudantes da graduação, em regime de internato (estágio).

Os atendimentos são realizados em um espaço criado junto ao Mini-Hospital do Pozzobon, às segundas e sextas-feiras, durante o período da manhã, e às terças e quartas-feiras, no período da tarde. As interessadas devem passar por um encaminhamento médico, via Secretaria Municipal de Saúde.