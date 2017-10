Evento, alusivo à Semana da Criança, teve o objetivo de abordar a realidade que envolve pacientes vítimas de maus-tratos

publicado em 13/10/2017

O curso de Medicina da Unifev realizou, na tarde da última terça-feira (9), uma discussão sobre violência infantil, no auditório do Campus Centro. O evento, alusivo à Semana da Criança, teve o objetivo de abordar a realidade que envolve pacientes vítimas de maus-tratos.

Sob o comando dos médicos pediatras e docentes da Instituição, Antonio Seba Junior e Carlos Alberto Tellis, os convidados Douglas Araújo (presidente do Conselho Tutelar de Votuporanga), Daniela Ribeiro dos Santos (coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREA de Votuporanga), e o Prof. Dr. Alexandre da Silva de Paula (psicólogo), falaram de suas experiências acerca desses casos.

Além disso, os universitários do 3º período da graduação apresentaram uma pesquisa acadêmica sobre Laceração Hepática e Estresse Pós-Traumático na Pediatria.

De acordo com Seba, a iniciativa foi fundamental para que todos obtivessem conhecimento da importância do assunto em uma sociedade cada vez mais acometida por casos de violência contra crianças e adolescentes.

“A compreensão é o ponto de partida para a ação e o auxílio. Um médico bem informado tomará as providências necessárias, ao encontrar uma situação dessas em seu cotidiano profissional. Como qualquer outra doença, se existir omissão por parte do médico, o fato não deixará de ser um crime, a exemplo de qualquer outro. Devemos colaborar com o processo e procurar os responsáveis, a fim de ajudar a vítima em tal situação”, afirmou.