Evento, que será realizado no dia 25 de outubro, no Auditório do Campus Centro, receberá pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento

publicado em 11/10/2017

A graduação em Letras da Unifev promoverá, no próximo dia 25 de outubro, o I Simpósio Dilemas da Educação: transversalidade de gênero e o papel do educador. O evento, destinado aos universitários que estão nos quatro últimos períodos dos cursos de licenciatura da Instituição e profissionais da área, será realizado às 19h30, no Auditório do Campus Centro.

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pela Central de Relacionamento de ambos os campi da Unifev, até 23 de outubro. Alunos ainda têm a opção online, por meio do Portal.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Esp. Paulo Rogério Ferrarezi, o objetivo do encontro é reunir pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, a fim de partilhar reflexões sobre o papel do educador frente à questão da transversalidade de gênero.

“A violência de gênero, decorrente da falta de informação a respeito, tem feito muitas vítimas no Brasil e no mundo. Para que se assuma um posicionamento crítico sobre o assunto, é necessário, em primeiro lugar, que as pessoas conheçam e compreendam o tema e seus reflexos na sociedade. Acima de tudo, é fundamental que o professor atue como mediador em situações que afetam diretamente a formação do cidadão”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.