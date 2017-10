Doações podem ser feitas no Núcleo de Práticas Jurídicas da Instituição, na Cidade Universitária, até 30 de outubro

publicado em 05/10/2017

A entrega das arrecadações está prevista para o dia 6 de novembro, em Barretos. (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Direito da Unifev promove, pelo 2º ano consecutivo, a campanha Atitudes Solidárias. A iniciativa, que conta com a parceria do Lions Clube de Nhandeara, tem o objetivo de arrecadar gelatinas para o Hospital de Câncer de Barretos.

As doações podem ser entregues no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Instituição, localizado na Cidade Universitária, até 30 de outubro.

De acordo com o responsável pelo projeto e docente da graduação, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, a campanha teve início com um egresso do curso, o leonino Glauber Gomes da Silva, formado em 2016.

“A primeira edição da campanha, que arrecadou mais de 5 mil gelatinas, foi surpreendente. Por isso, decidimos dar continuidade à ação. Todos os nossos estudantes estão empenhados no projeto. Nossa meta é superar o número de doações do ano passado”, completou.

A entrega das arrecadações está prevista para o dia 6 de novembro, em Barretos.

Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Práticas Jurídicas pessoalmente, ou pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 634.