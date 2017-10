Uso responsável da energia elétrica foi o tema da palestra ministrada aos funcionários da Saev Ambiental pelo superintendente adjunto da Autarquia, Marcelo Marin Zeitune. Com o objetivo de alertar aos trabalhadores para os perigos do contato diário com a eletricidade no trabalho e em casa, o engenheiro falou sobre as condições para o choque elétrico, sintomas do choque no corpo humano, tipos de choque e descargas atmosféricas.

“Estamos sujeitos à energia elétrica todos os dias, no ambiente de trabalho e em nossas casas. Acidentes com choque ocorrem principalmente devido a instalações elétricas antigas, falta de manutenção, projetos ou instalação inadequados, material de baixa qualidade, acidentes mecânicos e pessoas não capacitadas”, destacou Zeitune, que é engenheiro elétrico e eletrônico, formado há 23 anos pela Universidade Federal de Uberlândia.

A palestra também orientou aos colaboradores a como proceder com vitimas de choque elétrico, inclusive com noções de primeiros socorros. Segundo o superintendente adjunto, a condução de corrente varia de acordo com a intensidade dela, percurso da energia pelo corpo, tempo de duração do choque, área de pressão de contato e espécie da corrente elétrica, com que a pessoa é submetida no choque elétrico e pode gerar desde um pequeno susto, até uma parada cardíaca, ou mesmo a morte.

Para a telefonista, Marcia Regina Rodrigues Singolani, a orientação é uma importante medida para evitar acidentes no ambiente de trabalho. “Hoje aprendemos que atenção e pequenos cuidados, podem evitar grandes acidentes. Isso mostra a preocupação que a empresa tem com o bem estar e saúde dos seus funcionários”, comentou.

Zeitune ainda orientou aos servidores sobre a importância da procura de um profissional na hora de realizar reparos na rede de energia das residências e que evitem fazer o trabalho de um profissional eletricista, mesmo que seja um simples serviço, como instalar um chuveiro.

A aula contou com o apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que é a responsável pela fiscalização dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e segurança dos funcionários, além de ser capacitada para realizar os primeiros atendimentos em casos de acidentes no ambiente de trabalho.