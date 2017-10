Em virtude da comemoração do Dia das Crianças, Prefeitura ofereceu diversos atrativos aos alunos durante esta semana

publicado em 11/10/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Os cerca de 7 mil alunos matriculados nas unidades municipais de ensino da Prefeitura de Votuporanga tiveram uma semana diferente e divertida. Em virtude da comemoração do Dia das Crianças, a Secretaria Municipal da Educação ofereceu diversos atrativos para proporcionar alegria e fortalecer ainda mais o vínculo criado entre os estudantes e os profissionais.

“Sabemos da importância de proporcionarmos momentos alegres e saudáveis às nossas crianças e por isso desenvolvemos uma programação especial para comemorar a data”, explicou a secretária Encarnação Manzano.





O tradicional passeio de trenzinho com os pequenos esteve entre as atividades realizadas, bem como piquenique em parques, brinquedos infláveis, piscina de bolinha, cama elástica, contação de histórias, apresentações musicais e teatrais, visita de palhaço, da brinquedoteca móvel do Bi Bi Fom Fom, atividades de culinária com participação das crianças e até passeio em buffets da cidade.









Ação Solidária





Um grupo de voluntários da cidade passou a manhã desta quarta-feira (11/10) alegrando as crianças que estudam no CEMEI “Ana Ferreira dos Santos”, do bairro São Cosme. Depois de reunir diversos itens de alimentação junto à comunidade, por meio de campanha realizada pelas redes sociais, Maryangela Munhoz e mais dez amigos fizeram cachorros quentes e montaram sacolinhas surpresas para entregar aos alunos.





“É uma campanha que já fazemos há cinco anos. Arrecadamos as doações de diversos amigos, e também amigos dos amigos. Neste ano conseguimos montar 500 sacolinhas surpresas entregues aos alunos de duas escolas municipais (Cemei Ana Ferreira dos Santos – São Cosme e Cemei Luiza Giacomini – Monte Verde) e das crianças que fazem hemodiálise na Santa Casa. Foi uma manhã muito gostosa, onde pudemos não só oferecer diversão às crianças como também nos divertimos muito”, explicou a representante do grupo.





Além do grupo de amigos, a realização das atividades também foi possível graças à ajuda da comunidade escolar, dos familiares dos próprios alunos e dos profissionais que atuam na rede municipal de ensino, que contribuíram de diversas formas para tornar a semana das crianças mais divertida.









Outras áreas





Durante esta semana, cada Secretaria Municipal também tem desenvolvido atividades recreativas com um cronograma especial para os pequenos. Crianças atendidas por entidades assistenciais e projetos sociais da Secretaria de Assistência Social também foram contempladas com a programação. As ações foram realizadas por meio das três unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e das Casas Lares.





A Secretaria de Direitos Humanos também fez o Dia da Beleza, em parceria com o salão Mundo Encantado, oferecendo cortes de cabelos gratuitos para crianças, maquiagem, entre outros.





Outra ação solidária realizada por meio de parceria do Fundo Social de Solidariedade com um empresário local, atendeu crianças da entidade Caminho de Damasco que ganharam um almoço com cardápio elaborado de forma especial.