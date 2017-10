A Prefeitura de Votuporanga iniciou o processo de reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comusan), que deixou de ser abrigado na Secretaria de Assistência Social, para se integrar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A reestruturação inclui uma melhor adequação à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), conjunto de políticas públicas que propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.

"Como a nossa secretaria passou a administrar o Banco de Alimentos e, graças ao INCRA e Patrulha Agrícola, estamos mais próximos dos produtores rurais, é importante essa aproximação com o Comusan, para que possamos estender ainda mais os benefícios que podemos oferecer, principalmente às entidades beneficentes, no repasse de alimentos, por exemplo", explica o secretário Flávio Piacenti Jr.

Na manhã desta segunda-feira (9/10), o Conselho se reuniu pela primeira vez na sua "nova casa", no auditório do Centro do Empreendedor. Presidido pela srª Maria Helena Lonçarci Breviglieri, o órgão congrega três setores da sociedade: a Governamental, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e as Não-Governamentais que já atuam em segurança alimentar, como igrejas, sindicatos, cooperativas, etc., e é de caráter deliberativo. “Vamos acompanhar e ajudar o trabalho do Conselho, porque quando se trata da segurança alimentar, estamos falando de saúde pública, geração de renda e mais qualidade de vida aos pequenos agricultores", diz o secretário.

Embora tenha sua constituição determinada em portaria assinada pelo prefeito, a população pode acompanhar as reuniões do conselho, pois eles são abertos aos cidadãos e entidades civis organizadas. De caráter deliberativo, uma de suas atribuições é fiscalizar todas as questões que envolvam a segurança alimentar do município, como escolas,. instituições e hospitais. Em breve, o calendário das próximas reuniões será definido e divulgado ao público.