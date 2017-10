Por conta do Dia das Crianças, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h; quem comprar nas lojas participantes da campanha da ACV concorrerá a prêmios

publicado em 06/10/2017

Comércio ficará aberto das 9h às 18h (Foto: A Cidade)

Para dar mais tempo e comodidade aos consumidores da cidade e da região, o comércio de Votuporanga funcionará em horário especial neste sábado (7). Por conta do Dia das Crianças, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h. Quem comprar nas lojas participantes da campanha da ACV – Associação Comercial de Votuporanga concorrerá a cinco bicicletas, a um Xbox e a três patinetes elétricos.

O Dia das Crianças é considerado uma das principais datas do setor no País. A expectativa é que em Votuporanga o número de vendas seja 10% maior que o mesmo período de 2016. Além da data movimentar o comércio, outro fator justifica o otimismo. O Indicador Movimento do comércio, da Boa Vista SCPC, revela que em agosto, por exemplo, o desempenho das vendas foi 2,2% superior ao mês anterior. Em julho, foi de 0,5% quando comparado a junho, evidenciando reações positivas nas vendas a cada mês.

“Nosso comerciantes se preparam para atrair o consumidor, por isso o setor é referência na região. Aqui, os clientes encontram promoções, além da diversidade na hora de escolher o presente para as crianças”, destacou o presidente da ACV, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

Algumas ofertas estão disponíveis na fanpage da ACV (www.facebook.com/acvnet), em uma ação promovida pela entidade, colocando disponível aos associados mais uma plataforma de marketing.

As lojas de Votuporanga também ficarão abertas das 9h às 18h no segundo sábado do mês (14/10), como já ocorre tradicionalmente.