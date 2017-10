A qualificação será realizada em quatro datas: 19, 24, 25 e 31 deste mês, na sede da OAB de Votuporanga

Adelino Ferrari Filho é o presidente da 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Votuporanga (Foto: Reprodução/Internet)

Oferecer conhecimentos mais profundos sobre a Reforma Trabalhista é a proposta da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – 66ª Subseção de Votuporanga, que, por meio da ESA (Escola Superior de Advocacia) promove um curso sobre a tão comentada Reforma.

A qualificação será realizada em quatro datas: quinta-feira (19) e nos dias 24, 25 e 31 deste mês, sempre a partir das 19h, na sede da OAB local. Na quinta, o primeiro palestrante será com José Antônio Gomes de Oliveira, juiz titular da Vara do Trabalho de Votuporanga, que falará sobre “Reforma Trabalhista e o mercado de trabalho”. Na sequência, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Carlos Augusto Escanfella, fará uma preleção com o tema “A nova advocacia trabalhista. Assistência judiciária. Gratuidade de Justiça”.

No dia 24, será a vez do juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, Hélio Grasselli, que trata do tema “Reforma Trabalhista e as principais mudanças no mundo do trabalho”.

Dois palestrantes ministram no terceiro dia do curso (dia 25). Fernanda Amábile Marinho de Souza Gomes, juíza substituta da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, aborda o tema “Reforma Trabalhista: petição inicial, audiência e honorários advocatícios”. Logo em seguida, o assunto será “Reforma Trabalhista: grupo econômico, sócio retirante e jornada de trabalho”, palestra ministrada por Marcelo de Ávila Soares Marques, juiz substituto da Vara do Trabalho de Fernandópolis.

Por fim, no dia 31, o procurador federal junto à Advocacia Geral da União, Edgard Pagliarani Sampaio, fala sobre “Os princípios trabalhistas diante da Reforma Trabalhista”.

Para o presidente da OAB em Votuporanga, Adelino Ferrari Filho, a iniciativa de levar informação para os advogados locais é importantíssima, ainda mais se tratando de um assunto bastante discutido em todo o país. “A Reforma é muito discutida, e muitas pessoas ainda buscam conhecimento”, observou Adelino.