publicado em 14/10/2017

O término da cavalgada será na igreja do bairro do Cruzeiro; no local será servido marmitex

Da Redação

Em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a Comitiva “Os Baluartes” realiza amanhã uma cavalgada a partir das 10h. O ponto de partida é a lanchonete Radical, na avenida Prestes Maia, em Votuporanga. O término da cavalgada será na igreja do bairro do Cruzeiro.

Segundo a comitiva, no local será servido marmitex, no valor de R$ 10. Os participantes contarão com música ao vivo durante a refeição.

“A Comitiva está em atividade desde 1990, e neste período realizou inúmeras cavalgadas. Sendo o evento uma tradição em nossa região e que tem vários objetivos, como, por exemplo, contato com a natureza, encontro entre amigos, troca de experiência”, explicou a comitiva.

Mais informações podem ser adquiridas pelos números 99162-6772 ou 99677-0869.