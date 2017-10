A Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra o dia de sua padroeira e também padroeira de Votuporanga, da diocese e do Brasil

publicado em 12/10/2017

Procissão ocorre a partir das 17h30

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra nesta quinta-feira o dia de sua padroeira e também padroeira de Votuporanga, da diocese e do Brasil. Em 2017, ano do Jubileu de 300 anos das Aparições da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Festa tem como tema: “Senhora Aparecida: 300 Anos de Bênçãos e de Graças” e como lema: “Das Redes ao Coração dos Humildes!”.

As celebrações iniciam às 9h, com a Santa Missa Solene pelas Crianças na Catedral, que também comemoram seu dia. Ao meio-dia, os fiéis poderão participar da Consagração a Nossa Senhora Aparecida na Catedral, consagrando suas vidas à proteção de Maria.

No fim do dia, às 17h30, os fiéis sairão em procissão com a imagem da padroeira pelas ruas centrais e após a procissão, será celebrada uma Missa Solene em Louvor a Nossa Senhora Aparecida na Sé Catedral. A Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, e concelebrada pelos padres e diáconos de Votuporanga. Após a Missa, será realizada mais uma noite de Quermesse no Centro Paroquial de Eventos.