Após apresentar ideias iniciais aos participantes na semana passada, prefeito João Dado receberá devolutiva com confirmações para dar andamento na organização do evento

publicado em 03/10/2017

O encontro será conduzido pelo prefeito João Dado e toda a comunidade está convidada para participar (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

União de forças, esta é a proposta do prefeito João Dado para realização do carnaval de 2018 em Votuporanga, apresentada durante reunião aberta com a comunidade na última semana. Nesta quinta-feira (5/10), um segundo encontro ficou marcado para que cada representante apresente suas possibilidades nesta ação conjunta que deverá resultar em uma formatação de festa voltada para toda a população, nos moldes dos desfiles carnavalescos que a Rua Amazonas recebia nos anos 90.

Com participação de diversas pessoas ligadas a escolas de samba, instituições como Associação Comercial e Sociedade Italiana, OBA Festival, entre outras tradicionalmente envolvidas com o tema, o prefeito João Dado abriu para discussão diversas formatações da festa e algumas sugestões foram apresentadas. “A ideia é resgatar o saudoso desfile na noite do sábado, 10 de fevereiro, com participação da comunidade. Queremos fazer uma festa popular onde todas as famílias votuporanguenses tenham oportunidade de prestigiar”.