Ação da Associação Comercial sorteará nove prêmios; para concorrer basta comprar nas lojas participantes, até o dia 14 de outubro

publicado em 02/10/2017

Para concorrer, basta preencher corretamente o cupom, que será entregue pelas lojas participantes (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Os comerciantes de Votuporanga começaram outubro de olho em uma das datas mais importantes para o setor. Com a expectativa de aumento de 10% nas vendas, em comparação com outubro de 2016, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promove de 2 a 14 de outubro a campanha do Dia das Crianças, “Divirta-se comprando em nosso comércio”.

A ação sorteará nove prêmios, sendo um Xbox, cinco bicicletas e três patinetes elétricos. “Para concorrer, basta preencher corretamente o cupom, que será entregue pelas lojas participantes”, comentou o presidente da ACV, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.

Nos dois primeiros sábados do mês, 7 e 14 de outubro, o comércio abrirá em horário especial. Para atender ao público em busca de presentes para as crianças, ficará aberto das 9h às 18h. “Essa é mais uma oportunidade para que os clientes aproveitem as novidades e a diversidade que o comércio de Votuporanga oferece para a população da cidade e de toda a região”, pontuou Celso.

O sorteio será no dia 18 de outubro, às 9 horas, na Concha Acústica. Para saber mais sobre esta e outras ações da Associação Comercial curta a página da entidade nas redes sociais, www.facebook.com/acvnet

