Ação intitulada “Juntos Somos Mais” tem o objetivo de arrecadar copos descartáveis de 180 ml e leite longa vida para unidade de Barretos

publicado em 11/10/2017

A Campanha para a arrecadação de copos descartáveis de 180 ml e leite longa vida, promovida pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Letras, Produção Multimídia e Publicidade e Propaganda da Unifev, em prol do Hospital de Câncer de Barretos, termina nesta quarta-feira (dia 11).

A ação, intitulada “Juntos Somos Mais”, possui pontos de coletas espalhados por toda Votuporanga, como os dois campi da Unifev (Centro e Cidade Universitária), a Saev Ambiental, a Prefeitura e as academias Four Systems, Max e do Assary Clube de Campo.

Segundo a responsável pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho, os donativos arrecadados auxiliarão o maior centro de tratamento de Câncer do País, que realiza, em média, 4 mil atendimentos por dia, em 18 diferentes especialidades. “Além de contribuir com a continuidade dos serviços prestados pelo hospital, a iniciativa incentiva o exercício da solidariedade e do amor ao próximo", explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 893.