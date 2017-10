Os interessados deverão se inscrever no período de 16 de outubro até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2017

publicado em 13/10/2017

A Câmara Municipal de Votuporanga abre inscrições a partir da próxima segunda-feira para o concurso público para o preenchimento de uma vaga para o cargo de Secretário de Coordenação de Comissões Permanentes do Legislativo.

O Edital completo do concurso público nº 01/2017 está no endereço http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/concurso-publico/concurso-publico-no-012017/.

Os interessados deverão se inscrever no período de 16 de outubro até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2017 (horário oficial de Brasília - DF), exclusivamente via internet, pelo site da empresa organizadora, cujo endereço é o www.consesp.com.br. A taxa de participação é cobrada no valor de R$ 45,00 para todos os inscritos.

O concurso será destinado à contratação de um novo profissional de Nível Superior para atuar na função de Secretário de Coordenação de Comissões Permanentes, que oferta jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.662,90.

De acordo com o Edital, a avaliação dos concorrentes será realizada unicamente por meio da etapa de Prova Objetiva (Escrita), composta de 50 questões de múltipla escolha.

A aplicação das Provas está prevista para o dia 3 de dezembro de 2017, a partir das 9h, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente pela Câmara de Votuporanga.