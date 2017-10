A vereadora rio-pretense Cláudia De Giuli requereu, junto à Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP), um voto de congratulação à Prefeitura de Votuporanga pela iniciativa de realização do 1º Encontro Regional em Defesa e Direitos dos Animais.

O evento foi organizado no último dia 30 de setembro no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” com a presença de protetores de toda a região e contou com palestras e apresentação da legislação de Votuporanga elaborada na gestão do prefeito João Dado voltada à causa animal.

Em seu requerimento, Cláudia De Giuli destacou que o evento foi “uma oportunidade real de debater o desenvolvimento de políticas públicas e a criação de planos municipais de controle populacional, identificação e registro permanente dos animais”.

O encontro contou ainda com a presença do presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado federal Ricardo Izar, que, durante a ocasião, recebeu o título de cidadão votuporanguense, por meio de uma iniciativa do vereador Leonardo Chandelly.

A homenagem da vereadora foi aprovada por unanimidade pelos edis da Câmara rio-pretense, presidida pelo vereador Coronel Jean Charles O. D. Serbeto, e se estendeu a todos os envolvidos na realização do evento voltado à causa animal.

O 1º Encontro Regional em Defesa e Direitos dos Animais teve o apoio do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores de Votuporanga, Grupo Gavas de Santa Fé do Sul e presença do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado federal, Ricardo Izar.