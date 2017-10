Para fechar a programação do primeiro dia, o show fica por conta da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, às 21h30

publicado em 19/10/2017

Grupo é composto por diversidade de instrumentos (Foto: Divulgação)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga divulgou a programação completa do Festival Literário de Votuporanga, o FLIV 2017, nesta semana. A abertura do evento será neste sábado (21), às 20h, no palco principal do Parque da Cultura. O FLIV é promovido de 21 a 29 deste mês.

No primeiro dia de Festival, a recepção fica por conta da Cia. Entre Aspas e a Corporação Musical Zequinha de Abreu. Após a recepção, às 20h, será realizada a cerimônia de abertura do evento. Em seguida, às 20h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione Oscarito” se apresenta.

Para fechar a programação do primeiro dia, o show fica por conta da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, às 21h30.

A banda

As Bahias e a Cozinha Mineira é um grupo musical brasileiro, formado na Universidade de São Paulo em 2011 onde a banda começou a se apresentar em festas universitárias. O grupo possui fortes influências de Gal Costa e do Clube da Esquina, e tem como mote na música identificar as formas de expressão das mulheres. (Colaborou Gabriele Reginaldo)