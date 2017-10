A antiga agência do banco Santander, localizada na rua Amazonas, 3329, esquina com a Mato Grosso, no Centro de Votuporanga, será leiloada

publicado em 17/10/2017

O imóvel desocupado tem área de 481,95m² e um total de 530,22m² de área construída (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com lance mínimo de R$ 990 mil, será leiloada, no próximo dia 27, a antiga agência do banco Santander, localizada na rua Amazonas, 3329, esquina com a Mato Grosso, no Centro de Votuporanga.

O imóvel desocupado tem área de 481,95m² e um total de 530,22m² de área construída.

Conforme o leiloeiro, o imóvel comercial, com todos os melhoramentos públicos, fica próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida. “O imóvel está localizado em local privilegiado, em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade”.

Ficarão a cargo do arrematante: “assunção dos riscos, providências e custas necessárias: a apuração e pagamento do IPTU, a partir do exercício 2017; a regularização do imóvel, notadamente do atual endereço do imóvel e a retificação da área construída/área terreno perante os órgãos competentes”.