Encontros, promovidos pelo CRF-SP, ocorreram entre os dias 6 e 8 de outubro; programação abrangeu minicursos, palestras e mesas redondas

publicado em 13/10/2017

Os alunos do curso de Farmácia da Unifev, acompanhados pelo coordenador da graduação, Prof. Dr. Roberto Graci Malta, participaram do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de outubro, na capital paulista. Simultaneamente ao encontro, também foram realizados o XI Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e a Expofar 2017.

Neste ano, os eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) abordaram as diversas áreas de atuação do farmacêutico. A programação abrangeu minicursos, palestras, simpósios e mesas redondas.

De acordo com o coordenador, essa é a segunda vez que os universitários da Unifev participam do Congresso e do Seminário. “É sempre muito válido estar em contato com profissionais de todo o País. A troca de experiências, bem como o conhecimento adquirido, são primordiais para a formação dos futuros farmacêuticos”, completou.