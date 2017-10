Ação, organizada pelos universitários, durante a Tech Week 2017, beneficiou cerca de 80 crianças assistidas pela entidade

publicado em 13/10/2017

Cerca de 80 crianças da Associação Beneficente Caminho de Damasco foram beneficiadas com a doação de brinquedos novos, realizada nesta quarta-feira (dia 11), pelos universitários da Unifev. A entrega ficou sob a responsabilidade do coordenador das graduações em Engenharia de Computação e Sistemas de Informação, Prof. Me. Raynner Antônio Toschi Silva.

A ação é resultado de uma campanha iniciada durante a Tech Week 2017, que é a Semana Acadêmica dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação da Instituição.

Durante o evento, realizado entre os dias 3 e 9 de outubro, os estudantes se organizaram e arrecadaram o dinheiro necessário para a aquisição dos brinquedos. “Conseguimos juntar a quantia suficiente para adquirirmos todos os itens e, assim, presentear todas as crianças assistidas pela entidade”, explicou o docente. Ele ainda acrescentou que a ação socialmente responsável foi uma iniciativa das graduações, com o apoio de seus próprios alunos.

Além de ganhar os brinquedos, as crianças da Associação participaram de um piquenique, realizado no Parque da Cultura, em comemoração ao dia delas (12 de outubro). Para a Assistente Social da entidade, Ana Paula Câmara Silva, a parceria com a Unifev foi bastante significativa. “Muitas dessas crianças são de famílias que enfrentam dificuldades socioeconômicas e que, na maioria das vezes, não possuem condições de comprar um presente. Estamos muito felizes e agradecidos” completou.

Caminho de Damasco

A Associação Beneficente Caminho de Damasco é uma entidade sem fins lucrativos, que atende crianças carentes de Votuporanga, com idade entre 6 e 15 anos. O espaço oferece atividades culturais e socioeducativas, em horários alternativos ao período escolar.

Para saber mais sobre o trabalho da Associação, entre em contato pelo telefone: (17) 3422-5685.