Airvo/Sindimob doa poltronas para Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga

As poltronas são estilo “poltrona do papai”, com encosto reclinável, garantindo assim maior conforto e comodidade aos doadores

publicado em 18/10/2017

(Foto: Divulgação/Airvo/Sindimob) O presidente da Airvo/Sindimob, Agnaldo Giolo, juntamente com o vice-presidente das entidades, Sérgio Luiz Braga, e os diretores Luis Cláudio Madalozzo, Eduardo Vidigal da Costa e Luiz Antonio Paladini Junior estiveram na tarde de ontem (17.10), na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga para fazer a doação de poltronas que serão utilizadas pelos doadores daquela unidade. Estiveram presentes na entrega, o prefeito João Dado, o vice-prefeito Renato Gaspar Martins e a secretária da Saúde, Márcia Reina. Segundo Giolo, o pedido das novas poltronas para a unidade de coleta foi feito pelo vice-prefeito Renato Martins aos empresários da Airvo/Sindimob. “Nos reunimos e fizemos uma parceria para a aquisição das novas poltronas para serem doadas ao banco de sangue local, proporcionando assim mais conforto aos doadores que ali irão fazer suas doações”, destacou o presidente das entidades. As poltronas são estilo “poltrona do papai”, com encosto reclinável, garantindo assim maior conforto e comodidade aos doadores. Para o prefeito João Dado, a doação das poltronas feita pela Airvo/Sindimob foi “um belo presente e um ato belíssimo destes empresários, assim como o das pessoas que doam seu sangue, sendo que um doador salva até quatro vidas. É isso, toda uma cidade unida pelo bem do próximo. Assim é Votuporanga”, enfatizou Dado. Unidade de Coleta de Sangue A doação de sangue na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga pode ser feita às terças-feiras, das 15h às 18h, às quintas-feiras e todo primeiro sábado do mês, das 8h às 11h. O agendamento dos doadores deve ser realizado previamente, de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h30 às 17h pelo (17) 3426-7530, ramal 210, ou pessoalmente na própria unidade, situada no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Quem tiver interesse pode ser voluntário para a doação de sangue, doação de medula ou de ambos. Em Votuporanga, o serviço contribui para o abastecimento dos estoques da Santa Casa e Casa de Saúde do município, como também hospitais da região, como a Santa Casa de Riolândia e Cardoso. A unidade funciona por meio de parceria da Prefeitura com o Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Votuporanga.

