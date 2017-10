A obra estava prevista para ser entregue em maio deste ano; a construção teve início em maio do ano passado

publicado em 17/10/2017

A unidade irá atender 220 crianças na faixa etária de zero a cinco anos na região norte da cidade (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação

A obra do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) no bairro Jardim Itália, que estava prevista para ser entregue em maio deste ano, está apenas 75% concluída. A informação foi divulgada pelo prefeito João Dado em entrevista à rádio e TV Unifev. Ele afirmou que “a nossa expectativa é que até janeiro e fevereiro a gente esteja inaugurando já para as aulas de 2018”. A construção teve início em maio do ano passado.

O prefeito informou que uma reunião será realizada nesta semana com a empresa responsável pela obra para que acelere a conclusão do Cemei. A Prefeitura informou que o atraso ocorreu por conta de “alguns atrasos no repasse do convênio com o Governo Federal”.

A unidade irá atender 220 crianças na faixa etária de zero a cinco anos na região norte da cidade. No local, a placa indica o investimento total da obra de R$ 1,9 milhão, sendo R$ 215 mil de contrapartida do Município e o restante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, a creche está em um terreno de 3.253 metros quadrados, localizado na rua Auro Leal, 4245. São 1.510 metros quadrados a serem construídos.

O bloco A será composto por hall, secretaria, salas de professores, reunião, direção, almoxarifado, sanitários, lactário, sala de atividades, fraldário, amamentação, solário, copa, lavanderia, refeitório, cozinha, despensa e varanda de serviço.