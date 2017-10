A reforma trabalhista será discutida nesta sexta-feira (20/10), às 9 horas, no auditório da ACV - Associação Comercial de Votuporanga, durante o Fórum Jurídico Empresarial que será promovido pela entidade

publicado em 16/10/2017

Juiz José Antônio Gomes de Oliveira e o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Para participar do Fórum é necessário se inscrever até quinta-feira (19/10) pelo telefone (17) 3426-4044 ou diretamente na Associação, que fica na rua Mato Grosso, 3545. “Quem puder doar um litro de leite, de forma voluntária, contribuirá com mais uma ação social que desenvolveremos. Todas as doações serão destinadas para uma entidade assistencial de Votuporanga”, lembrou o presidente da ACV, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.

Com o tema, “A reforma trabalhista na visão do judiciário regional”, o encontro contará com a participação de juízes da Vara do Trabalho da região, além do desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

“Este será o espaço para esclarecer todas as dúvidas e entender o que efetivamente muda com a reforma trabalhista, que entra em vigor nas próximas semanas. Reuniremos profissionais renomados e que entendem muito bem do assunto”, destacou Penha.

A atividade faz parte do calendário de comemoração dos 71 anos da Associação Comercial de Votuporanga, que será celebrado nesta quarta-feira (18/10), mas com ações desenvolvidas durante todo o mês de outubro.

Programação

Dr. José Antônio Gomes de Oliveira – juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Votuporanga

Tema: Reforma Trabalhista e o mercado de trabalho

Dra. Fernanda Amábile M. de Souza Gomes – juíza do trabalho substituta da 1ª Vara do Trabalho de S. J. do Rio Preto

Tema: Reforma trabalhista: férias, teletrabalho e contrato a tempo parcial

Dr. Marcel de Ávila Soares Marques - juiz do trabalho substituto da Vara do Trabalho de Fernandópolis

Tema: Reforma trabalhista: grupo econômico, sócio retirante e jornada de trabalho

Dr. Carlos Augusto Escanfella – Desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Tema: Explicando a complexidade da reforma trabalhista e as precauções dos empresários/empregadores em face das mudanças

SERVIÇO

FÓRUM JURÍDICO EMPRESARIAL

Tema: A reforma trabalhista na visão do judiciário regional

Data: 20/10/2017 – sexta-feira, 9 horas

Local: auditório da ACV – rua Mato Grosso, 3549

Realização: Associação Comercial de Votuporanga

Apoio: OAB, Associação dos Contabilistas, Sindicato do Comércio e Vara do Trabalho