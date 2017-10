A ação contou com 300 crianças e 150 adultos, entre autoridades locais, como o prefeito de Votuporanga, João Dado, das 9h às 12h

publicado em 16/10/2017

Ação foi realizada anteontem, das 9h às 12h, no Conjunto Habitacional Sonho Meu, em comemoração ao Dia das Crianças

Da Redação

Um grupo de pessoas se reuniu neste dia 12 de outubro para levar a felicidade para as crianças no Centro de Educação e Cidadania “Leila Valquíria de Souza, na rua Aparecido Felício de Castro, no Conjunto Habitacional Sonho Meu.

A ação contou com 300 crianças e 150 adultos, entre autoridades locais, como o prefeito de Votuporanga, João Dado, das 9h às 12h. Segundo uma das organizadoras do evento, Anny Zirondi, o objetivo foi levar um pouco de alegria para um dia tão especial.

“No evento teve cachorro quente, refrigerante, algodão doce, pintura facial, palhaços, cama elástica, bexigão e presentes para todas as crianças”, disse.

Ela informou que no próximo ano a ação será no bairro Pró Povo. Um evento como este já está programado para o Natal deste ano. “Teremos pelo sexto ano consecutivo o ‘Natal do Noel’, que conta com a colaboração de diversos apoiadores”, explicou.