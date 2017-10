As Bahias e a Cozinha Mineira, A Banda Mais Bonita da Cidade e André Frateschi se apresentam no FLIV 2017

publicado em 20/10/2017

A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta na sexta-feira (27) (Foto: Reprodução)

Da Redação





A Prefeitura de Votuporanga divulgou a programação completa do Festival Literário de Votuporanga, o FLIV 2017, nesta semana. A abertura do evento será neste sábado (21), às 20h, no palco principal do Parque da Cultura. O FLIV será promovido de 21 a 29 deste mês.

No primeiro dia de Festival, a recepção fica por conta da Cia. Entre Aspas e a Corporação Musical Zequinha de Abreu. Após a recepção, às 20h, será realizada a cerimônia de abertura do evento. Em seguida, às 20h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione Oscarito” se apresenta.

Para fechar a programação do primeiro dia, o show fica por conta da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, às 21h30.

Além dessas atrações, ao longo da semana grandes nomes estarão em Votuporanga, como a jornalista Daniela Arbex, que fará um bate-papo no domingo (22), às 19h, na sala Cinema Cultural; e o show de André Frateschi, também no domingo, a partir das 21h. Ele é vencedor da temporada 2017 do programa “PopStar”, exibido pela Rede Globo. O cantor leva ao palco sua experiência como ator, misturando música à dramaturgia e seus avessos. Frateschi canta hits do rock nacional no show “Brock is Back”.

Na terça-feira (24), o cantor Reynaldo Bessa se apresenta em um bate-papo seguido de pocket show com músicas próprias e algumas interpretações da música brasileira. A atração é realizada a partir das 17h, no auditório externo do Parque da Cultura.

Na sexta-feira (27), A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta novamente em Votuporanga. No sábado (28), a cantora Angela Maria se apresenta no palco principal, a partir das 21h. Para o show de encerramento será promovido o show tributo ao Jair Rodrigues, por Luciana Mello e Jair Oliveira.

Sobre o Fliv 2017

Neste ano, o Fliv é uma realização da Prefeitura de Votu-poranga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Em sua sétima edição, o festival homenageia a escritora Lygia Fagundes Telles. Considerada uma das maiores expoentes vivas da literatura brasileira, Lygia é membro da Academia Brasileira de Letras e, em 2016, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.

Dentre os escritores com presença confirmada para o evento estão: Santiago Nazarian, Evandro Affonso Ferreira, Carol Rodrigues, Andréa Del Fuego e Carina Castro. A curadoria é de Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e gestor cultural.

A estrutura do Fliv 2017 contará com toda a arquitetura do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão uma programação recheada de livros, arte, cultura e informação. O evento contará ainda com área de Food Park, Feirinha de Livros e Artesanato, práticas esportivas e de meio ambiente, além do Palco Principal, onde serão realizados espetáculos musicais.