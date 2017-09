Votuporanga aparece entre as melhores no Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI), elaborado pela Fundação Seade

publicado em 19/09/2017

Na educação, Votuporanga atingiu o índice máximo: 1. A média regional foi 0,996 e a estadual 0,9642 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da Redação

Votuporanga aparece entre as melhores no Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI), elaborado pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). O IPPI reflete a capacidade dos municípios do Estado de São Paulo de promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação voltados às crianças menores de seis anos.

O IPPI classifica os municípios paulistas segundo as dimensões da saúde e educação. Votuporanga obteve o índice 0,8233, classificando-se entre os grupos com os melhores resultados. A média da região foi 0,7686, enquanto a estadual, 0,7223.

Na educação, Votuporanga atingiu o índice máximo: 1. A média regional foi 0,996 e a estadual 0,9642. Nesta área, o indicador compreende as variáveis matrículas em creche em relação à população de 0 a 3 anos e matrículas em pré-escola em relação à população de 4 e 5 anos. Também são levados em consideração o número de profissionais por turma em creches e número de docentes com ensino superior, para cada 26 crianças.