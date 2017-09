O comércio também mostrou saldo negativo no acumulado do ano, com -19 demissões (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Aline Ruiz





Após meses de excelentes números na geração de empregos, pela segunda vez no ano Votuporanga registrou mais demissões do que contratações. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, referentes ao mês de agosto e mostram um saldo de -140 postos de trabalho. Em março o município também fechou o mês com saldo negativo, foram -79 vagas.

O setor da indústria de transformação admitiu 290 trabalhadores no acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2017. O serviço industrial de utilidade pública teve uma queda de -13 empregos, já a área de construção civil foram 51 pessoas demitidas.

O comércio também mostrou saldo negativo no acumulado do ano, com -19 demissões. O setor de serviços é um dos poucos a registrar saldo positivo, com 807 contratações. Na administração pública o resultado foi positivo, com 17 pessoas contratadas. Já no setor da agropecuária, foram admitidos 70 trabalhadores.

No total do mês, são 756 contratações e 896 demissões, o que resultou em -140 postos de trabalho.

Como nos meses anteriores, com exceção de março, aconteceram muitas contratações, o saldo do ano ainda é positivo. Nos oito primeiros meses de 2017, 7.436 pessoas foram contratadas em Votuporanga e 6.334 perderam seus empregos, gerando um saldo positivo de 1.102 vagas de trabalho com carteira assinada. Também nos últimos 12 meses, o município tem um saldo positivo de 868 vagas de emprego; são 9.104 demissões contra 9.972 admissões.

Brasil

No país, o número de novas vagas de trabalho com carteira assinada somou 35.457. Segundo o Caged, agosto foi o quinto mês seguido com mais vagas de trabalho formal abertas do que fechadas no país. No mês anterior, julho, foram gerados mais 35.900 postos de trabalho com carteira assinada.

De janeiro a agosto deste ano, o mês de abril foi o que apresentou melhor resultado: 71.193 novas vagas em postos de trabalho formal.