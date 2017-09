Durante o evento, que acontece na Câmara Municipal da cidade, serão abordadas políticas públicas de gestão documental e acesso à informação, legislação, entre outros

publicado em 20/09/2017

O coordenador Fernando Padula, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, participará da abertura do evento (Foto: Divulgação)

No próximo dia 29 de setembro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) realiza o 'XVIII Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação' na cidade de Votuporanga, em São Paulo.

Durante o evento, que acontece na Câmara Municipal da cidade, serão abordadas políticas públicas de gestão documental e acesso à informação, legislação, além de orientações sobre digitalização, eliminação de documentos públicos, Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e Portal da Transparência.

De acordo com o diretor Igor Marangone, do Centro de Assistência aos Municípios do APESP, o encontro tem como objetivo fomentar a instituição de Arquivos Públicos Municipais, estimular a regulamentação da Lei de Acesso à Informação e fortalecer a transparência pública em âmbito municipal. "Oferecemos orientação técnica gratuita a prefeituras e câmaras municipais da região, sem a necessidade de deslocamento à capital paulista", diz Marangone.

Votuporanga está localizada no extremo oeste do Estado, região de São José do Rio Preto, e possui a maior concentração de municípios (96) entre as Regiões Administrativas.

O "XVIII Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação" é realizado em parceria com a Câmara Municipal de Votuporanga e apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) e SAEV Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga).

Participam da abertura do evento o coordenador Fernando Padula, do Arquivo Público do Estado; Osmair Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Votuporanga; o deputado estadual Carlão Pignatari, e o prefeito de Votuporanga, João Dado.

A programação do evento e o formulário para inscrição estão disponíveis em: www.arquivoestado.sp.gov.br/encontro_paulista.php.

Promovidos pelo Arquivo Público do Estado, os Encontros Paulistas acontecem desde 2003. Esta é a 18ª edição do evento, que já aconteceu em 15 cidades e com participação de mais de duas mil pessoas. Nestes encontros regionais são disponibilizados instrumentos técnicos e orientações para que as administrações públicas municipais possam criar seus Arquivos Públicos e implantar políticas de gestão documental.