Inscrições para o Processo Seletivo devem ser feitas até o dia 25 de setembro; edital está disponível no site da Instituição

publicado em 15/09/2017

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de profissionais para o Setor de Obras. As vagas abrangem os seguintes cargos: mestre de obras (01 vaga); pedreiro (cadastro de reserva); servente de pedreiro (05 vagas); carpinteiro (01 vaga); e armador (01 vaga).

Os interessados devem se inscrever pessoalmente ou, por meio de procuração com firma reconhecida, até o dia 25 de setembro, na Central de Relacionamento do Campus Centro, das 9h às 21h45 (segunda a sexta-feira) e das 8h às 11 horas (sábado). É necessário apresentar um currículo no ato da inscrição.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita (abordando conhecimentos específicos do cargo e atualidades) e outra profissional (entrevista e análise de currículo).

Os candidatos deverão possuir o Ensino Fundamental, mesmo que incompleto, e a comprovação de, no mínimo, seis meses de experiência.

Outras informações podem ser obtidas no link: www.unifev.edu.br/site/editais.