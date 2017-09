Segundo Tony, a proposta da coluna é introduzir a literatura aos leitores do jornal e também, além do entretenimento, despertar o senso crítico e a reflexão

publicado em 15/09/2017

Aline Ruiz

A coluna Conto do Conto do escrito Tony Rocha completou nesta semana dois anos de existência no jornal A Cidade e hoje chega a 100 textos publicados. Segundo Tony, a proposta da coluna é introduzir a literatura aos leitores do jornal e também, além do entretenimento, despertar o senso crítico e a reflexão. O escritor também anunciou o lançamento de seu romance, intitulado “Dois Dias Depois de Ontem”.

Tony Rocha citou alguns dos personagens de sucesso que fazem parte de suas histórias. “Os personagens vão da Sheylla Karla, uma mulher bela, mas que intelectualmente deixa a desejar, ao filósofo Dagoberto, passando pelo Luizinho, um garoto de dez anos que pretende abraçar a carreira política e, como plano B, fabricar e vender tornozeleiras eletrônicas”, disse.

Os contos da coluna Conto do Conto desperta o senso crítico, porém os assuntos são tratados sempre com muita leveza, amor e humor, denunciando a realidade, mas sem abrir mão da ética e da estética. “Hoje são poucas as pessoas que param para ler um livro, meu objetivo sempre foi tentar mudar essa realidade e levar mais cultura para as pessoas”, completou.

Lançamento de livro

Tony Rocha nasceu no interior da Bahia e mora em Votuporanga há 30 anos. Aos 55 anos, o escritor lança no mês que vem o seu segundo livro. “Já participei de várias coletâneas e recebi diversos prêmios, tantos nacionais quanto internacionais. O livro que vou lançar é um romance”, disse.

O escritor acabou de assinar contrato com uma editora paulista para a publicação do romance, intitulado “Dois Dias Depois de Ontem”. “É um romance futurista, o diferencial é que ele contará também com roteiro musical e trilha sonora. O livro virá com um CD com músicas gravadas por mim e que têm tudo a ver com a história”, ressaltou.

A intenção de Tony é levar a leitura de seu livro para as escolas estaduais de Votuporanga, por meio de um projeto com o Governo do Estado de São Paulo. “Temos que formar novos leitores sempre”, disse o escritor, ressaltando que o lançamento do livro e do CD está previsto para o início do ano que vem.