O técnico Sidney "Pigmeu" Santana comandou a equipe de futebol de base da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, categoria Livre, num amistoso contra o Assary Clube de Campo, no último domingo (24/9).

Mesmo jogando na casa do adversário, o time de Pigmeu venceu por 3 a 1, com gols de Felipe (2) e Yago, atuando com Vitinho; Caio, Bruno, Juninho e Anderson; Carlinhos, Felipe e Gremis; Jhonatas, Yago e Wesley. No decorrer do jogo, entraram os reservas Coquinho e Kayo Mimiamoto.

Para os atletas interessados em integrar as equipes de base de futebol, o treinador comunica que as matrículas estão sempre abertas. "Os treinos acontecem aos sábados e domingos, das 9 às 11h, no campo do Complexo Mário Covas e as inscrições são gratuitas, tratando-se de um projeto desenvolvido em sintonia também com o futsal, cujos treinamentos são de segunda à sexta, às 18h30, no Ginásio Ernani de Mattos Nabuco, para garotos e garotas a partir de 14 anos até a categoria Livre", informa Pigmeu.