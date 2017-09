De acordo com a Corporação, foram horas para controlar as chamas

publicado em 19/09/2017

Na cidade, a população sentiu o tempo seco e foi possível observar as chamas dos incêndios (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga atendeu duas solicitações de incêndio durante todo o dia de ontem. De acordo com a Corporação, foram horas para controlar as chamas.

O primeiro incêndio registrado foi na rodovia Péricles Belini, no km 119. Segundo os bombeiros, no local o fogo queimou eucaliptos, pastagem e Área de Preservação Permanente (APP). “É o mesmo local que apagamos as chamas na última sexta-feira. Dessa vez o fogo começou por volta das 9h e ainda estamos lá”, explicou às 17h40 ao A Cidade.

O segundo registro foi na rodovia Feliciano Salles da Cunha, no km 515. O fogo começou às 9h28 e queimou canavial, pastagem e APP.

Tempo seco

Na cidade, a população sentiu o tempo seco e foi possível observar as chamas dos incêndios. Com 29 dias sem chuva, o município enfrentou umidade relativa do ar de 40% ontem. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 60%. A temperatura ficou por volta dos 35ºC. (Colaborou Gabriele Reginaldo)