Neste domingo (24/9), a partir das 20h30, será realizada a 7ª edição do Sarau do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. O NIAC é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Durante o espetáculo, que nessa edição tem como tema a pluralidade cultural, o público poderá conferir apresentações de cenas que abordam linguagens como teatro, música, expressão corporal e dança. Os alunos do Núcleo interpretarão fragmentos de textos, inclusive autorais, baseados em suas pesquisas e no conteúdo das aulas desenvolvidas pelo projeto ao longo do último bimestre.

O sarau tem coordenação de Graziella Fuscaldo, com iluminação assinada por Rupert Azevedo e colaboração de Maurício Fuscaldo e Renan Carvalho.

Sobre o NIAC

O NIAC é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e trata-se de um espaço de encontro, experimentação, troca de conhecimento e convivência de artistas iniciantes do município.

SERVIÇO

“6º Sarau do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC) – Pluralidades”

Data: domingo (24/9)

Horário: 20h30

Evento gratuito | Classificação: Livre