Programação terá atrações como, fanfarras, teatro e música ao vivo; Tem Mais Verde conta com a gestão participativa da Prefeitura e Saev Ambiental

publicado em 12/09/2017

Faltam poucos dias para a reabertura do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Faltam poucos dias para a reabertura do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, que será feita com um evento especial neste domingo (17/9), das 9h às 13h. Em reunião no horto, na manhã desta terça-feira (12/9), a organização do evento definiu os últimos detalhes e novas atrações para receber a população.

A TV TEM apoia o evento com o projeto TEM MAIS VERDE, pelo qual serão plantadas 300 mudas de árvores em uma área de expansão do horto. A realização é da Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental.





Entre as novidades estão campanha de combate a dengue; arrecadação de óleo de cozinha usado, feito pela Secretaria de Educação; brincadeiras alusivas ao combate de doenças; roda de capoeira; tenda para adoção de cães e divulgação dos projetos ambientais desenvolvidos no município, feito pelo Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente).





Além disso, o Centro Social de Votuporanga e as entidades assistenciais Irmãos de Emaús, Lar São Vicente de Paulo, Lar Frei Arnaldo e São Francisco de Assis, serão responsáveis pela praça de alimentação. Dentre os aperitivos que serão vendidos no local estão cachorro quente, salgados, espetos, refrigerantes, sucos e sorvetes. O dinheiro arrecadado será convertido para ajudar os projetos das instituições.





Na programação, já estavam confirmados o plantio das 300 mudas de espécies arbóreas nativas, como parte do projeto de revitalização da área verde do Horto, ampliando ainda mais a área disponível para o lazer da comunidade e também para servir como banco de sementes ao viveiro municipal. Dentre as espécies estarão Aldrago, Aroeira Pimenteira, Aroeira Verdadeira, Árvore da China, Canafistula,Caroba, Cedro, Embiruçu, Escova de Garrafa, Flamboyant, Guatambu, Ipês Rosa, Branco e Roxo; Jacarandá Caroba Jerivá, Paineira e Pau Formiga.





Na oportunidade, a Elektro fará a distribuição de 2 mil mudas para os visitantes plantarem em suas residências e a Saev Ambiental receberá pedidos de plantios em calçadas pelo Disque Árvore.





Também haverá as fanfarras dos Clubes de Desbravadores Brisas Suaves e BE THEL; intervenções teatrais do Núcleo de Artes Cênicas; apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu; brinquedoteca Bibi Fonfon, para crianças de zero a cinco anos; ações de esporte e recreação; tendas para aferição da pressão arterial e glicemia; exposição da Polícia Ambiental, da Associação de Aeromodelismo da cidade e distribuição de folhetos alusivos à Campanha de Conscientização do Trânsito, além da equipe da Saev Ambiental na orientação do meio ambiente. O evento conta ainda com o apoio de ONGs de protetores de animais que farão a doação de cães e gatos e comercialização de doces na praça de alimentação.





Mudança de horário





Atualmente, o Horto fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Por se tratar de uma área de preservação e educação ambiental, as visitas podem ser feitas por agendamento pela Saev Ambiental. Com a reabertura, o horto passará a ser aberto também aos fins de semana, para toda a população, das 8h às 17h.





Tem Mais Verde