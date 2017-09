Palestra irá abordar a experiência na elaboração de um plano municipal de saneamento

publicado em 13/09/2017

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, eng. Marcelo Marin Zeitune foi convidado pela Caixa Econômica Federal para apresentar uma palestra dentro da Oficina de Saneamento, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que será realizada nesta quinta-feira (14/9) em São José do Rio Preto.

O evento, promovido pelo banco, reunirá representantes de mais 40 cidades da região, para falar sobre a elaboração de planos municipais nas áreas de saneamento básico, infraestrutura de transporte e mobilidade urbana.

Representando a Saev Ambiental, Zeitune falará sobre a experiência de Votuporanga na elaboração do Plano de Saneamento Municipal aprovado em 2012 pela Câmara de Vereadores com base na lei federal nº. 11.445/07 que trata sobre saneamento básico, que inclui água, esgotos, limpeza pública, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana.

“Até 2009, a Autarquia respondia somente pelo fornecimento e tratamento de água e esgoto. A partir daí, passou a ser Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), tornando-se, também, responsável pelo meio ambiente”, destacou o engenheiro.

Ainda segundo Marcelo, com o plano municipal de 2012, a superintendência expandiu sua atuação na preservação da cidade, englobando a coleta e a destinação de lixo orgânico, reciclável e a limpeza urbana.

De acordo com a lei federal, é recomendado que os planos municipais sejam revisados pelo menos a cada gestão. Este ano, as equipes dos departamentos da Saev Ambiental, de Meio Ambiente, de Engenharia, Técnico Operacional e Comercial estão reavaliando o Plano Municipal de Saneamento Básico de Votuporanga. Na Prefeitura as principais secretarias envolvidas são de Planejamento, Obras e de Saúde. O Condema (Conselho Municipal de Meio Ambiente) tem papel importante no processo, e também estão previstas Audiências Públicas, que serão realizadas para buscar a participação popular.

A palestra em Rio Preto irá abordar o conteúdo mínimo para elaboração de um plano municipal, sendo: diagnóstico da situação local; definição de metas e objetivos a curto, médio ou longo prazo; estabelecer programas, projetos e ações, para atender as metas e objetivos; ações para emergências e situações de contingencias; a avaliação dessas iniciativas e revisão do plano.

Ao longo do dia, outras exposições serão realizadas com os temas Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); Ações e Programas na área de Saneamento; Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana; FINISA: Infraestrutura e Saneamento e Passo a passo para Cadastramento de Propostas.