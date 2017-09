Data comemorada na sexta-feira (22) é uma forma de conscientizar as pessoas sobre os problemas da mobilidade urbana e poluição

publicado em 20/09/2017

Alinhada com os objetivos da iniciativa, a Saev Ambiental vai aderir ao Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta sexta-feira (22/09) em várias cidades do Brasil e do mundo. Segundo o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune, a intenção é incentivar todos os funcionários a não utilizarem o carro como meio de locomoção para ir ao trabalho.

“Além de influenciar positivamente a mobilidade urbana e o meio ambiente, não usar o veículo pode representar benefícios para a saúde. Ir de bicicleta, a pé e de transporte coletivo são alternativas para deixar o carro em casa e ter uma qualidade de vida melhor. Na sexta, vamos todos deixar nossos carros em casa”, encoraja o engenheiro.





Ainda de acordo com Zeitune, a iniciativa é uma forma para conscientizar a população de que, por mais que o carro facilite a locomoção, ele também é um vilão para a mobilidade urbana e o meio ambiente, devido à liberação de gases que contribuem para o efeito estufa.









Dia Sem Carro





O Dia Mundial Sem Carro foi criado na França, em 1997 e tem por objetivo estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, constituindo-se como uma oportunidade para que as pessoas experimentem formas alternativas de mobilidade, como por exemplo, o uso da bicicleta.





A adesão da Saev Ambiental ao movimento mundial conta com apoio da Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidente, para incentivar os servidores.









As duas viaturas da Fiscalização Ambiental ficarão estacionadas no pátio e os fiscais farão o serviço a pé, trabalhando na área central da cidade.









Mobilidade





Enquanto o uso de automóveis leva ao sedentarismo, gera emissão de gases que poluem o meio ambiente, acentuam o efeito estufa e o aquecimento global, o uso da bicicleta proporciona mais mobilidade, facilidade de estacionar, melhora o fluxo do trânsito, não gera poluição e leva à atividade física, proporcionando maior qualidade de vida às pessoas.









Carona Amiga