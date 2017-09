Dentro das novas ações que estão sendo desenvolvidas pela administração do prefeito João Dado, uma delas está relacionada com o Banco de Alimentos.

Antes vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, o órgão passou a fazer parte da pasta do Desenvolvimento Econômico e está com uma nova estrutura e, segundo o titular da Secretaria, Rolandinho Nogueira "seguindo orientação clara e expressa do prefeito, passará por algumas mudanças importantes, visando ampliar sua capacidade de recebimento de produtos, favorecer ainda mais as nossas entidades assistenciais, os micros e pequenos produtores da agricultura familiar", informa.

Nesta terça-feira (19/9), Rolandinho, acompanhado pelo diretor de Divisão de Ciência e Tecnologia, Flávio Piacenti, reuniu-se com a nova presidente do Comusan (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), Maria Helena Lonçarci Brevigliéri, e com a responsável pelo Banco de Alimentos e diretora de Segurança Alimentar e Nutricional, Helen Tatiani Bortolaia, e pelo agrônomo do órgão, Antonio Lucas Cervantes. O encontro, realizado na sede do Banco de Alimentos, na zona norte, "serviu para um ajuste de propósitos e de estabelecimento de alguns pontos em comum que serão buscados pela nossa Secretaria junto a este órgão, que classificamos de grande importância para as nossas entidades e nossos produtores rurais", revela o secretário.

Rolandinho diz que o prefeito João Dado acredita "no desenvolvimento de um projeto que permita expandir a participação de cooperativas, associações e produtores no abastecimento de gêneros hortifrutigranjeiros, seja por intermédio da Conab, como acontece hoje, ou celebrando outras parcerias e convênios, já que o Banco de Alimentos não possui receita própria; porém, mesmo assim, acreditamos na possibilidade de aumentar muito o leque de benefícios para a comunidade como um todo", conclui.