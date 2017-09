Prefeito João Dado divulgou o desligamento de Rolandinho Nogueira e anunciou Flávio Piacenti Júnior como novo secretário

publicado em 29/09/2017

O atual secretário, Flavio Piacenti Júnior, ao lado do ex-secretário, Rolandinho Nogueira (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

O prefeito João Dado divulgou na manhã desta sexta-feira (29) o desligamento do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, e nomeou Flávio Piacenti Júnior para assumir os trabalhos a frente da pasta. A decisão de deixar a Secretaria partiu do próprio Rolandinho Nogueira.

Segundo o prefeito, João Dado, o ex-secretário realizou os trabalhos de maneira positiva. “Tivemos iniciativas de sucesso no Centro do Empreendedor. Ao longo da história, nunca tivemos um fenômeno de tantos novos empresários na nossa terra e o Rolandinho iniciou a parceria com o Senac e CTMO. Quero dizer sobre a saída que é só na papel, porque vai continuar ajudando na nossa ação de governo. Ele gosta do que faz”, afirmou João Dado.

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico informou que estava em sua melhor fase política, a frente da Secretaria, porém, também em sua vida empresarial.

“Eu fico muito emocionado, porque é um prazer trabalhar aqui. Deixo hoje a Secretaria com muita dor no coração e na alma, porque eu preciso deixar pelo fato de que, um lado muito bom, a nossa empresa está passando por um momento empresarial importante, que é a junção com uma multinacional e isso vai trazer muitos benefícios para a cidade, porque vamos crescer muito. Por isso, eu tenho que viajar muito e já começo domingo. Por isso tenho que deixar a Secretaria. Gosto do que estou fazendo na Secretaria, mas é algo realmente que não poderia deixar a empresa neste momento. Saio [da Secretaria] sem querer sair. É uma honra e sempre vou ter de ter sido secretário”, disse emocionado.

Após o seu pronunciamento, o prefeito anunciou o novo secretário, Flávio Piacenti Júnior, escolhido juntamente com a opinião de Rolandinho Nogueira. “Quero agradecer a confiança e falar que vamos continuar todos os projetos que existem, ações e assuntos que existem em pauta na Secretaria. Eu já fazia parte de tudo isso, e declaro aqui, o agradecimento”, disse o atual secretário Flávio Piacenti Júnior.

No lugar de Flávio Piacenti Júnior, Orlando Ribeiro assumiu como diretor de ciências e tecnologias. “O orlando vai assumir a função que era do Flávio e o time se preserva e dá o exemplo”, disse o prefeito João Dado.

“Acredito que é um exemplo firme do trabalho em harmonia. Acontece que, hoje temos o secretário e suas divisões, mas existe um trabalho em que todos participam da tomada de decisões, então, a gente está sempre sabendo o que está sendo realizado e não perdemos a continuidade. São nove meses, e fazendo uma analogia, nasceu uma nova cidade e nova mentalidade administrativa. Na medida do possível, vamos atender a todos", afirmou o atual diretor, Orlando Ribeiro. (Colaborou Gabriele Reginaldo)