Anúncio foi realizado pelo prefeito João Dado, na manhã de ontem; decisão de deixar o cargo partiu do próprio Rolandinho

publicado em 30/09/2017

O atual secretário, Flávio Piacenti Júnior, ao lado do ex-secretário, Rolandinho Nogueira (Gabriele Reginaldo/A Cidade)

O prefeito João Dado divul gou na manhã de ontem o desligamento do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, e nomeou Flávio Piacenti Júnior para assumir os trabalhos a frente da pasta. A decisão de deixar a Secretaria partiu do próprio Rolandinho Nogueira.

Segundo o prefeito João Dado, o ex-secretário realizou os trabalhos de maneira positiva. “Tivemos iniciativas de sucesso no Centro do Empreendedor. Ao longo da história, nunca tivemos um fenômeno de tantos novos empresários na nossa terra e o Rolandinho iniciou a parceria com o Senac e CTMO. Quero dizer sobre a saída que é só no papel, porque vai continuar ajudando a nossa ação de governo. Ele gosta do que faz”, afirmou João Dado.

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico informou que estava em sua melhor fase política, a frente da Secretaria, porém, também em sua vida empresarial.

“Eu fico muito emocionado, porque é um prazer trabalhar aqui. Deixo hoje a Secretaria com muita dor no coração e na alma. Eu preciso deixar a pasta pelo fato de que a nossa empresa está passando por um momento empresarial importante, que é a junção com uma multinacional, e isso vai trazer muitos benefícios para a cidade, porque vamos crescer muito. Por isso, eu tenho que viajar muito, e já começo domingo (amanhã). Gosto do que estou fazendo na Secretaria, mas é algo realmente que eu não poderia deixar a empresa neste momento. Saio sem querer sair. É uma honra e sempre vou ter orgulho de ter sido secretário”, disse emocionado.

Após o seu pronunciamento, o prefeito anunciou o novo secretário, Flávio Piacenti Júnior, escolhido juntamente com a opinião de Rolandinho Nogueira. “Quero agradecer a confiança e falar que vamos continuar todos os projetos, ações e assuntos que existem em pauta na Secretaria. Eu já fazia parte de tudo isso, e declaro aqui o meu agradecimento”, disse o atual secretário.

No lugar de Flávio Piacenti, Orlando Ribeiro assumiu como diretor de ciências e tecnologias. “O Orlando vai assumir a função que era do Flávio e o time se preserva e dá o exemplo”, disse o prefeito João Dado.

“Acredito que é um exemplo firme do trabalho em harmonia. Acontece que hoje temos o secretário e suas divisões, mas existe um trabalho em que todos participam da tomada de decisões, então a gente está sempre sabendo o que está sendo realizado e não perdemos a continuidade. São nove meses e, fazendo uma analogia, nasceu uma nova cidade e uma nova mentalidade administrativa. Na medida do possível, vamos atender a todos”, afirmou o atual diretor, Orlando Ribeiro.





Flávio Piacenti Junior

Flávio Augusto Piacenti Junior, 47 anos, é formado em Administração de Empresas e Contabilidade pela Unifev. No setor privado trabalhou no Bamerindus/HSBC e no Grupo Rosa Mística. Por seis anos, atuou na CAT Espanha Logística Cargo S.L., em Madrid, na Espanha. Ao retornar ao município, em 2012, Flávio ingressou na Prefeitura como chefe de setor da Dívida Ativa, e no ano seguinte foi convidado a dirigir a Divisão de Transportes, tendo sido, na gestão passada, o titular da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Flávio é casado com Juliana Piacenti, com quem tem uma filha, Camila.





Orlando Ribeiro

Orlando Ribeiro, radialista profissional, mestre de Cerimônias com especialização em Cerimonial Universitário e do Serviço Público, ex-assessor da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de Votuporanga, graduado em Letras e pós-graduado em Linguística e Produção Textual.