Encontro será às 18h, no Centro de Cultura e Turismo, e apresentará detalhes da proposta da gestão municipal para as festividades

publicado em 26/09/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Será nesta quarta-feira (27/9), a reunião aberta com o objetivo de debater propostas para a realização das festividades do Carnaval 2018. O encontro será organizado pela Prefeitura de Votuporanga.

A reunião será às 18h, no auditório interno do Centro de Informações Culturais e Turísticos “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura. A ocasião contará com a presença do prefeito João Dado e toda a comunidade está convidada para participar.